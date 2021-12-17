Авторы не будут запускать проект S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

На днях украинская студия GSC Game World анонсировала проект S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Она решила использовать технологию блокчейна и продавать NFT по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Так называются уникальные цифровые предметы с именем своего владельца. Часть токенов дали бы право наделить собственной внешностью неигровых персонажей. Многим пользователям не понравилась инициатива GSC, поэтому они выступили с критикой и даже потребовали от Valve удалить S.T.A.L.K.E.R. 2 из Steam. На фоне отрицательной реакции украинские разработчики решили отменить S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

В микроблоге серии S.T.A.L.K.E.R. появилось следующее заявление: "Дорогие сталкеры, мы вас слышим. Основываясь на полученной реакции, мы решили отменить все, что связано с NFT в S.T.A.L.K.E.R. 2. Заинтересованность наших фанатов и игроков — это основной приоритет для команды. Мы создаем эту игру, чтобы вы получали от нее наслаждение, чего бы это не стоило. Если вы переживаете, мы переживаем тоже. С любовью, команда GSC Game World".

Другое сообщение от разработчиков

До публикации вышеупомянутого заявления на официальном аккаунте S.T.A.L.K.E.R. в Twitter выложили иной пост. В нем GSC попыталась объяснить, почему решила запустить проект S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

По словам авторов, они хотели внедрить NFT "правильно" и сделать пользователей ближе к игре. Эти предметы были бы исключительно косметическими.

GSC также упомянула, что создает S.T.A.L.K.E.R. 2 без издателя, но хочет сделать проект мечты. Для этого нужны деньги, и всю выручку от NFT намеревались вложить в разработку.

Напомним: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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Автор: Назар Степорук