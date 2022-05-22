До официального анонса еще, похоже, далеко.

Норман Ридус в недавнем интервью рассказал о начале разработки Death Stranding 2. Хидео Кодзима, руководитель Kojima Productions и глава производства первой части, опосредовано подтвердил слова актера.

Соответствующее заявление Ридус сделал в интервью порталу Leo. Журналист сказал: "Итак, у вас есть книга, выходит заключительный сезон, потом спин-офф, и вы снимаетесь для Death Stranding, видеоигры". А актер ответил на это: "Мы только что начали вторую [часть]".

Получается, исполнитель главной роли в первой игре франшизы напрямую подтвердил создание сиквела. Кодзима отреагировал на заявление Ридуса шутливым сообщением в Twitter. Но главное, что руководитель Kojima Productions не опроверг слова актера. Наоборот, он их опосредованно подтвердил, опубликовав пост, в котором якобы ругает Ридуса за преждевременный анонс разработки Death Stranding 2.

Кодзима выложил фотографию, где он замахивается битой из "Ходячих мертвецов" на актера, пока тот стоит на коленях. Снимок глава Kojima Productions сопроводил следующим текстом: "Иди в свою комнату, мой друг". Это намек на то, что Ридус провинился, сделав лишнее заявление в интервью Leo.

Напомним, актер упоминал Death Stranding 2 еще в августе прошлого года. Тогда он сказал, что идут переговоры насчет создания сиквела.

Кратко о Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

Death Stranding вышла 8 ноября 2019 года на PlayStation 4. Затем игра добралась до ПК и PS5 – на обоих платформах она также доступна в формате режиссерской версии.

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