На персональных компьютерах игра поддерживает технологию Intel XeSS.

Издательство 505 Games и студия Kojima Productions анонсировали выход режиссерского издания Death Stranding с подзаголовком Director's Cut на ПК. Версия для персональных компьютеров отметится поддержкой технологии интеллектуального масштабирования Intel XeSS. Она повышает качество графики и производительность в играх с помощью нейросети и специального алгоритма рендеринга. Аналогичным образом работают DLSS и FSR от NVIDIA и AMD соответственно.

Читайте такжеDeath Stranding 2? Хидео Кодзима намекнул на новую игру со звездными актерамиЧто касается контента, то он будет таким же, как в версии для PlayStation 5. Пользователи получат новые сюжетные миссии, снаряжение, приспособления для доставок грузов, тренировочный полигон, гоночный трек и многое другое. Director's Cut также включает всякие бонусы и задания, которые добавили в Death Stranding в рамках кроссоверов с Half-Life и Cyberpunk 2077.

Отдельной небольшой особенностью ПК-версии будет поддержка ультрашироких мониторов и высокой кадровой частоты. Death Stranding: Director's Cut выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store) весной 2022 года. Формат распространения игры для тех, у кого есть стандартное издание, пока не разглашается.

Кратко о Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

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