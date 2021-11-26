Руководитель Kojima Productions опубликовал загадочное фото.

Глава студии Kojima Productions и знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима намекнул на свою новую игру. Он выложил в Twitter снимок с размытым задним планом. Однако пользователи уверены, что на фотографии запечатлен Норман Ридус.

Изображение, которым поделился Кодзима, было сделано в студии захвата движений. По мнению пользователей, человек в белой кофте — это Норман Ридус. Он исполнил главную роль в Death Stranding и должен был стать центральным персонажем в отмененной Silent Hills. Кодзима уже сработался с актером, поэтому его участие в новой игре Kojima Productions выглядит закономерным. А вот кто стоит на возвышенности, пока непонятно. У посетителей Twitter возникло два варианта: Мадс Миккельсен и Райан Гослинг. Первый сыграл антагониста в Death Stranding, а со вторым Кодзима очень хотел бы поработать. Геймдизайнер неоднократно писал об этом в Twitter.

Над чем трудится Kojima Productions

Согласно слухам и инсайдам, студия может работать сразу над несколькими проектами. Один из них — Death Stranding 2. Ранее о производстве сиквела упоминал Норман Ридус в интервью.

Кодзиме также приписывают партнерство с Microsoft в создании экспериментального проекта, который будет использовать облачные технологии.

Еще часть слухов гласит о том, что геймдизайнер занимается новой Silent Hill.

Автор: Назар Степорук