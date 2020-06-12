Анонсирован хоррор Resident Evil Village (видео)

В восьмой части хоррора появятся оборотни.

На прошедшей презентации Future of Gaming была анонсирована восьмая часть хоррора Resident Evil с подзаголовком Village.

Трейлер Resident Evil Village

Местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а одним из противников будет оборотень, а в сюжете появится Крис Редфилд. Игра будет с видом от первого лица. Ожидается, что она будет "более активной", чем предыдущая часть.

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Хоррор Resident Evil Village выйдет в 2021 году на PlayStation 5.

Посмотреть полную презентацию Future of Gaming можно на нашем сайте.

Напомним, компания Netflix в июне этого года начнет снимать сериал по играм серии Resident Evil.

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