Анонсирован хоррор Resident Evil Village (видео)
00:54, 12 июня 2020Игры
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В восьмой части хоррора появятся оборотни.
Resident Evil Village выйдет на PS5 в 2021 году / скриншот
На прошедшей презентации Future of Gaming была анонсирована восьмая часть хоррора Resident Evil с подзаголовком Village.
Трейлер Resident Evil Village
Местом действия следующей части Resident Evil станет средневековый замок, а одним из противников будет оборотень, а в сюжете появится Крис Редфилд. Игра будет с видом от первого лица. Ожидается, что она будет "более активной", чем предыдущая часть.
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Хоррор Resident Evil Village выйдет в 2021 году на PlayStation 5.
Посмотреть полную презентацию Future of Gaming можно на нашем сайте.
Напомним, компания Netflix в июне этого года начнет снимать сериал по играм серии Resident Evil.
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