Презентация игр для PlayStation 5 – прямая трансляция (видео)

Sony порекомендовала смотреть трансляцию в наушниках.

Сегодня в 23:00 по киевскому времени, Sony презентует игры, которые выйдут на консоль нового поколения – PlayStation 5.

Трансляцию можно будет посмотреть на официальных каналах PlayStation на Twitch и YouTube, а также прямо на сайте УНИАН.

Трансляция Future of Gaming для PlayStation 5

Ранее, в блоге PlayStation компания предупредила, что стрим пройдет в качестве 1080p с частотой 30 кадров в секунду. «Это позволило нам облегчить производственный процесс в сложившейся ситуации, когда многие наши сотрудники и разработчики работают из дома. Игры, которые вы увидите, будут выглядеть еще лучше, когда вы будете играть в них на PS5 и на телевизоре 4K», – сообщили в PlayStation.

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Также в компании порекомендовали смотреть трансляцию Future of Gaming в наушниках, поскольку в презентацию были добавлены специальные звуковые эффекты, которые будет сложнее оценить с телефона или через динамики ноутбука.

О презентации дизайна самой консоли, в Sony не сообщили. Однако, по слухам, внешний вид PlayStation 5 будет представлен на State of Play уже 7 июля.

Напомним, изначально презентация Future of Gaming должна была пройти 4 июня, но ее было решено перенести из-за массовых протестов в США.

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