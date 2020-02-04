Netflix начнет снимать сериал по Resident Evil в июне

Ожидается, что сериал будет состоять из восьми одночасовых эпизодов.

Компания Netflix в июне этого года начнет снимать сериал по играм серии Resident Evil.

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Об этом сообщает ресурс Redanian Intelligence со ссылкой на свои секретные источники.

Как ожидается, сериал будет состоять из восьми одночасовых эпизодов. Производство должно начаться в июне и продлится до октября 2020 года. Подготовительные работы на месте начнутся в апреле, а основной центр производства будет базироваться в Южной Африке.

Другие подробности проекта пока держатся в секрете.

Напомним, благодаря сериалу от Netflix тысячи игроков вернулись в "Ведьмак 3: Дикая охота".