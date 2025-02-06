Нейкед Снейк отправится в обновлённый Целиноярск 28 августа.

В Playstation Store неожиданно всплыла дата выхода Metal Gear Solid Delta - 28 августа 2025 года. Вместе с этим появился новый трейлер, в котором можно увидеть обновленный визуальный стиль ремейка, детализированные локации и крупные планы знакомых персонажей.

Ролик демонстрирует фрагменты катсцен, бойцов в камуфляже и напряженную атмосферу оригинала с закадровым голосом Снейка, который рассказывает про свой конфликт с Босс. Стоит заметить, насколько Konami бережно отнеслась к стилю и дизайну оригинальной игры.

Занятно, что ни на одном ресурсе Konami и серии Metal Gear этого трейлера нет, похоже Playstation показала его раньше времени.

Также эта утечка подкрепляет недавние слухи о скором проведении State of Play. Якобы презентация состоится в следущую пятницу, 14 февраля.

Metal Gear Solid Delta выйдет 28 августа и будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

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