Слухи о ремейке Oblivion гуляют в сети уже давно, но теперь, кажется, дело движется к релизу.

По сети продолжают гулять слухи о грядущем ремейке культовой ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion. Сразу несколько источников сообщили, что выход ремейка запланирован на этот месяц.

Также пользователи обратили внимание, что Bethesda внезапно удалила все старые трейлеры "Обливиона" в Steam, оставив только лишь скриншоты. Сама игра вышла в 2006 году и вряд ли у компании найдется какой-то новый трейлер, который она решила вдруг внезапно добавить.

Хотя обновленная версия Oblivion еще не была официально анонсирована, мы знаем, что она находится в разработке в том или ином качестве. Известно, что игру делают на Unreal Engine 5, а основные механики оригинала переработают.

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Среди систем игры, которые получат серьезные изменения, упоминаются стамина, скрытность, блокирование ударов, стрельба из лука и реакция на попадания. Так, новая система блока будет вдохновлена Souls-like играми, а механика скрытности была переработана под более удобные для игрока условия.

Примечательно, что в разработке также находится неофициальный ремейк Oblivion на движке The Elder Scrolls 5: Skyrim. Его обещают выпустить до конца 2025 года.

Skyblivion – не единственная амбициозная модификация, оживляющая классику The Elder Scrolls. Параллельно ведется разработка Project Tamriel, который воссоздает знаковые локации Тамриэля на движке Morrowind.

Что касается новой полноценной The Elder Scrolls, то она еще выйдет нескоро. За 6 лет с момента анонса TES 6 мы получили лишь 30-секундный тизер и обещания о том, что она превзойдет Skyrim. Ни одного геймплейного кадра, да в целом официальных новостей пока не было.

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