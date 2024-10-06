Обладатели расширенного издания уже начали разгадывать тайны мрачного городка Сайлент Хилл.

Компания Konami открыла ранний доступ к долгожданному ремейку Silent Hill 2 для всех предзаказавших расширенное издание игры на ПК и PS5.

Оказалось, что у Silent Hill 2 Remake не было никакой защиты от взлома, поэтому делюкс-версия, дающая ранний доступ к игре, утекла на торренты прямо в день выхода. И за два дня до полноценного релиза для всех, выбравших стандартное издание.

Геймеры только начинают разгадывать тайны мрачного городка Сайлент Хилл, поэтому подробные отзывы об их впечатлениях будут доступны позже. Критики оценили ремейк очень высоко: его средняя оценка на агрегаторе OpenCritic составила 87 баллов из 100. Почти все журналисты порекомендовали игру к прохождению.

Напомним, разработкой Silent Hill 2 Remake занималась польская студия Bloober Team, известная по Layers of Fear и The Medium. Проект получил обновленную графику на современном движке и вид из-за плеча, как в ремейках Resident Evil. В разработке также принимали участие создатели оригинала – дизайнер монстров Масахиро Ито и легендарный композитор Акира Ямаока.

У украинских геймеров есть дополнительная мотивация опробовать игру – она получила официальную украинскую локализацию в виде субтитров. Полноценный релиз Silent Hill 2 Remake состоится 8 октября на ПК и PS5, а вот фанатам Xbox придется подождать минимум до августа 2025-го.

Ранее УНИАН публиковал календарь самых ожидаемых игровых релизов октября. Помимо Silent Hill 2 Remake, в этом месяце каждый найдет себе что-то по вкусу – от масштабных RPG и атмосферных приключений до веселых шутеров и интерактивного кино.

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