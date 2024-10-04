Разработчики полностью готовы к релизу ожидаемого ремейка.

До выхода Silent Hill 2 Remake остаются считанные дни. Konami продолжает поддерживать интерес к игре и в этот раз представила релизный трейлер ремейка.

В новом трейлере Джеймс Сандерленд исследует глубины таинственного города Сайлент Хилл. Можно заметить знакомых по оригиналу персонажей, которые изрядно преобразились с 2001 года. Джеймс находит Анжелу Ороско в не самый лучший момент её жизни, спорит с Эдди Домбровски о ценности жизни человека.

Также были показаны монстры Сайлент Хилла, Джеймс отчаянно сражается с Пирамидоголовым и Медсестрами

В трейлере можно услышать обновлённую версию композиции Theme of Laura от легендарного композитора Акиры Ямаоки, который приложил руку почти ко всем частям серии. Напомним, что недавно Konami представила превью обновлённого саундтрека второй части, который выйдет 20 ноября.

Релиз самой Silent Hill 2 Remake запланирован на 8 октября. Игра выйдет на ПК и Playstation 5, а вот игрокам на Xbox придётся подождать минимум до августа следующего года.

Немного о Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake — это обновлённая версия культового психологического хоррора, разрабатываемая польской студией Bloober Team в сотрудничестве с Konami. Bloober Team известна своими работами в жанре ужаса, такими как Layers of Fear и The Medium, что обещает глубокое и атмосферное переосмысление оригинальной игры.

В ремейке существенно улучшена графика благодаря использованию современного движка Unreal Engine 5, что придаёт игре фотореалистичность и усиливает атмосферу ужаса. Обновлены геймплейные механики и управление, чтобы соответствовать современным стандартам, при этом сохраняя дух оригинала. Сюжет остаётся верным первоисточнику: главный герой Джеймс Сандерленд отправляется в загадочный город Сайлент Хилл после получения письма от своей покойной жены, погружаясь в мир своих собственных кошмаров и тайн

Что думают критики?

До релиза остаётся несколько дней, но критики уже опубликовали рецензии. Журналисты, опробовавшие пресс-релизную версию Silent Hill 2 Remake, отметили множество положительных аспектов игры. Прежде всего, разработчикам удалось сохранить атмосферу оригинала, погрузив игроков в тот же мрачный и напряжённый мир психологического ужаса. Удачное расширение локаций предоставило больше возможностей для исследования и глубокого погружения в историю. Работа со звуком, включая саундтрек и озвучку, была высоко оценена за создание дополнительного слоя напряжения и эмоциональной глубины. Улучшения боевой системы и усложнённые загадки сделали игровой процесс более динамичным и захватывающим.

Однако игра не лишена некоторых недостатков. Некоторые критики отметили, что она иногда кажется затянутой, что может замедлять динамику повествования. Кроме того, в некоторых зданиях ориентироваться стало сложнее из-за схожих интерьеров, что может вызвать неудобства у игроков. Несмотря на эти минусы, общий отклик на ремейк положительный, и он рассматривается как достойное переосмысление классического хоррора. На данный момент на Metacritic у игры 87 баллов, а издания Eurogamer, Gamespot и IGN поставили игре не меньше 8 баллов из 10.

Напомним, что первый обзор игры появился ещё 2 октября, его опубликовал японский журнал Famitsu, там игра получила внушительные 35 баллов из 40. Интересно, что оригинальный Silent Hill 2 это издательство оценивает на 34 балла.

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