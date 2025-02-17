Зрители также не смогли спасти ситуацию.

Спидраннер Bubzia, специализирующийся на прохождении Super Mario 64 с завязанными глазами, едва не установил новый мировой рекорд, но его подвела техника.

Он был в разгаре очередной попытки побить свой собственный рекорд в категории 70 звёзд. Всё шло идеально, через 20 минут он держался на уровне лучшего времени, а при удачном завершении мог бы улучшить результат. Однако через несколько минут случилось неожиданное: его веб-камера внезапно отключилась.

В спидранах с завязанными глазами одним из главных требований является подтверждение того, что игрок действительно проходит игру вслепую. Это означает, что веб-камера должна постоянно снимать его лицо. Bubzia знал, что камера работает нестабильно, но надеялся, что всё будет в порядке.

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Сам спидраннер не мог этого заметить, так как был полностью сосредоточен на прохождении, ориентируясь исключительно на звуки игры. А вот зрители в чате всё видели и понимали, что потенциальный мировой рекорд окажется недействительным. В какой-то момент аудитория даже начала надеяться, что он сам сделает ошибку, просто чтобы не пришлось переживать разочарование из-за технического сбоя.

Bubzia действительно допустил несколько ошибок ближе к финалу и упустил рекорд всего на несколько секунд. В конце он заметил своё отставание, разочарованно выдохнул, но потом последовал ещё один удар. После паузы он спросил: "О, подождите. Камера выключена?".

Ранее мы рассказывали, что спидран-рекорд Diablo, который держался 15 лет, оказался фейковым.

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