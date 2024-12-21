Этот случай повлиял на философию всех игр Nintendo.

Шигеру Миямото, легендарный разработчик и создатель Mario, The Legend of Zelda и Donkey Kong поделился интересной историей о тестировании игры, которая повлияла на подход Nintendo к созданию игр.

В интервью Shmuplation разработчик рассказал, что во время разработки культовой Super Mario 64 группа из десяти школьников, включая сына Миямото, получила возможность поиграть в раннюю версию игры.

Результаты тестирования оказались неожиданными, особенно для самого Миямото. Его сын, кажется, не унаследовал мастерство своего отца в видеоиграх.

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"Он десятки раз пытался забраться на этот непреодолимый холм. Как родитель, я не мог не подумать: 'Боже, у этого ребёнка вообще есть мозги?'"

Этот опыт помог Nintendo переосмыслить важность сложности в играх. "Принято думать, что если ты не можешь пройти игру, то она не является хорошей или весёлой. Но если игра доставляет удовольствие, даже если игрок не продвигается вперёд, значит, она уже работает,". Этот подход стал ключевой философией компании, сделав упор на веселье как главной цели игр.

Ранее мы рассказывали, что стала известна точная дата, когда скорее всего анонсируют Nintendo Switch 2.

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