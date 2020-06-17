Читеры заполнили Red Dead Online персонажами в костюмах Ку-клукс-клана

В Rockstar Games уже отреагировали на ситуацию.

Игроки в Red Dead Online пожаловались на то, что в последнее время в мультиплеере появилось много персонажей в костюмах Ку-клукс-клана.

Читайте такжеВ сериале "Лучше звоните Солу" нашли машину из GTA 5

В мультиплеере нет NPC, которые относятся к Ку-клукс-клану, однако они появлялись в сюжетном режиме Red Dead Redemption 2. С помощью модификаций читеры перенесли их в Red Dead Online - они нападали на других игроков или прикреплялись к персонажам, сообщает Polygon.

Rockstar Games отреагировала на жалобы пользователей и убрала из игры возможность спавна ку-клукс-клановцев.

Red Dead Online - мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2, где игрок создает персонажа, который может исследовать открытый мир и принимать участие в различных заданиях.

Напомним, в Red Dead Online на игроков начали нападать двухголовые скелеты.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram