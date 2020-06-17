Читеры заполнили Red Dead Online персонажами в костюмах Ку-клукс-клана
14:27, 17 июня 2020Игры
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В Rockstar Games уже отреагировали на ситуацию.
Читеры заполнили Red Dead Online персонажами в костюмах Ку-клукс-клана / Rockstar Games
Игроки в Red Dead Online пожаловались на то, что в последнее время в мультиплеере появилось много персонажей в костюмах Ку-клукс-клана.
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В мультиплеере нет NPC, которые относятся к Ку-клукс-клану, однако они появлялись в сюжетном режиме Red Dead Redemption 2. С помощью модификаций читеры перенесли их в Red Dead Online - они нападали на других игроков или прикреплялись к персонажам, сообщает Polygon.
Rockstar Games отреагировала на жалобы пользователей и убрала из игры возможность спавна ку-клукс-клановцев.
twitter.com
Red Dead Online - мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2, где игрок создает персонажа, который может исследовать открытый мир и принимать участие в различных заданиях.
Напомним, в Red Dead Online на игроков начали нападать двухголовые скелеты.
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