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Читеры заполнили Red Dead Online персонажами в костюмах Ку-клукс-клана

14:27, 17 июня 2020
Игры
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Читеры заполнили Red Dead Online персонажами в костюмах Ку-клукс-клана / Rockstar Games

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В мультиплеере нет NPC, которые относятся к Ку-клукс-клану, однако они появлялись в сюжетном режиме Red Dead Redemption 2. С помощью модификаций читеры перенесли их в Red Dead Online - они нападали на других игроков или прикреплялись к персонажам, сообщает Polygon.

Rockstar Games отреагировала на жалобы пользователей и убрала из игры возможность спавна ку-клукс-клановцев.

twitter.com

Red Dead Online - мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2, где игрок создает персонажа, который может исследовать открытый мир и принимать участие в различных заданиях.

Напомним, в Red Dead Online на игроков начали нападать двухголовые скелеты.

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