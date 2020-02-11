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В Red Dead Online на игроков начали нападать двухголовые скелеты (видео)

12:46, 11 февраля 2020
Игры
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В Read Dead Online появились двухголовые скелеты / Rockstar Games

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На необычных врагов пожаловались пользователи Reddit. 

Хакеры, которые позаимствовали двуглавых скелетов из файлов игры, контролируют их с воздушных шаров. Игроки жалуются, что необычные противники неуязвимы, хотя некоторые утверждают, что их можно победить с помощью лассо.

Red Dead Online - мультиплеерный режим Red Dead Redemption 2, где игрок создает персонажа, который может исследовать открытый мир и принимать участие в различных заданиях.

Напомним, совместные продажи GTA 5 и Red Dead Redemption 2 составили 150 миллионов копий.

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