При этом Эшли Бёрч подчеркнула, что беспокоится не о своей карьере, а обо всей игровой индустрии.

Недавно в сеть утекло технодемо Sony, в котором при помощи ИИ компания создала "живую" Элой из Horizon Zero Dawn. Теперь о разработке высказалась Эшли Бёрч, актриса, которая и сыграла Элой.

В своем видеообращении Бёрч заявила, что видела этот ролик и получила подтверждение от студии Guerrilla: демо не имеет отношения к активной разработке. Более того, ее голос и мимику в нем не использовали. Однако сам факт существования подобного проекта вызвал у актрисы беспокойство.

Бёрч подчеркнула, что речь идет не только о ее карьере или о конкретно этой игре, проблема куда глубже. По ее словам, если индустрия не остановится сейчас, актерская игра как искусство окажется под угрозой.

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ИИ позволяет компаниям создавать цифровые копии исполнителей, но сейчас никто не контролирует этот процесс и кто-то может оказаться в ситуации, что его голос и внешность использовали без его ведома.

Бёрч уже не первый год борется за права актёров. В 2016 году она принимала участие в забастовке SAG-AFTRA, требуя справедливой оплаты и прозрачности в кастингах.

Текущий же конфликт связан именно с ИИ. Актеры требуют законодательно закрепить их право на согласие при создании цифровых копий, обеспечить справедливую оплату и обязать компании раскрывать, как именно используются данные исполнителей.

Бёрч считает, что угрозу представляет не сама технология и даже не желание разработчиков использовать передовые инструменты. Главное - контроль. Она не хочет, чтобы однажды подобный ролик появился уже с реальным голосом и мимикой актера, а у него самого не было бы никакого права голоса.

Ранее Юсеф Фарес призвал разработчиков игр активно пользоваться искусственным интеллектом, хоть он и понимает, что много людей потеряют работу из-за этого. Кроме того, Activision признала, что она использовала ИИ в разработке Call of Duty: Black Ops 6.

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