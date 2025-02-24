Всё дело в том, что Rebel Wolves принадлежит издателю NetEase, у которого сейчас полный хаос.

Недавно источники Bloomberg сообщили о проблемах в издательстве NetEase, мол китайская компания намерена отказаться от большинства своих зарубежных игровых студий. В этот список также входит студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, которая сейчас работает над вампирской RPG The Blood of Dawnwalker.

Однако издательский директор Rebel Wolves Томаш Тинк поспешил заверить, что у студии нет финансовых проблем, а её деятельность не зависит от решений NetEase:

"Прежде всего, спасибо за все теплые сообщения и пожелания. Разработка нашей игры идет полным ходом, и мы не сталкиваемся с финансовыми проблемами. Производство The Blood of Dawnwalker полностью профинансировано, и мы работаем вместе с нашими партнерами и друзьями из Bandai Namco, глобального издателя нашей игры, чтобы воплотить в жизнь первую главу саги о Dawnwalker".

The Blood of Dawnwalker была анонсирована в январе, а первый геймплей покажут летом 2025 года.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что The Blood of Dawnwalker будет проходиться за 30-40 часов. Разработчики не хотели сильно раздувать игру, ведь это дебютный проект студии.

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