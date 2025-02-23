Работники NetEase жалуются на своего руководителя Уильяма Дина.

Студия разработчиков Marvel Rivals - NetEase сокращает штат, сворачивает инвестиции и пересматривает свои приоритеты.

Как сообщает Bloobmerg, генеральный директор Уильям Дин, основавший компанию, за последний год закрыл несколько игровых студий, сократил сотни сотрудников и ужесточил требования к новым проектам.

Несмотря на успех Marvel Rivals, который за несколько месяцев заработал более 200 миллионов долларов, NetEase переживает не лучшие времена. Выручка игровой компании за декабрьский квартал оказалась ниже ожиданий аналитиков, а рост в последние годы замедлился до однозначных значений.

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Дин теперь делает ставку на проекты с массовой аудиторией и высокой монетизацией, такие как Eggy Party, игра в духе Fall Guys, которая сумела конкурировать с Tencent.

По его словам, если игра не приносит сотни миллионов долларов в год, она не стоит внимания. В результате NetEase заморозила или закрыла десятки игр, и в 2025 году китайские студии компании могут вообще не выпустить крупных новинок.

Также руководство сократило зарубежные подразделения. Закрыты студии Ouka (Япония), Worlds Untold (Канада) и Jar of Sparks (США), а инвестиции в западные проекты почти полностью прекращены. Разработчикам сообщили, что теперь они не могут рассчитывать на дополнительные бюджеты и маркетинговую поддержку.

Сотрудники NetEase жалуются на хаотичное руководство. Дин часто меняет решения, поручает ключевые роли недавним выпускникам финансовых вузов и требует от китайских сотрудников работать до позднего вечера. В компании это отрицают, заявляя, что рабочие графики устанавливают сами подразделения.

Несмотря на проблемы, Дин утверждает, что NetEase продолжит поддерживать "выдающихся создателей". Однако в реальности компания закрывает рискованные проекты, концентрируясь на проверенных и прибыльных франшизах.

Ранее Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщал, что игровое подразделение Warner Bros. тоже переживает трудные времена. Причины те же: руководство компании не понимает как делать и продавать игры.

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