На трансляции будет присутствовать композитор игры Оливье Деривьер, а также специальный гость, имя которого разработчики пока держат в секрете.

30 сентября в 22:00 по киевскому времени польская студия Techland проведет четвертый эпизод трансляции Dying Know 2, посвященный грядущему зомби-экшену Dying Light 2: Stay Human.

Об этом разработчики сообщили УНИАН в специальном письме.

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На новой презентации будет присутствовать композитор игры Оливье Деривьер, а также специальный гость, имя которого разработчики пока держат в секрете. Предположительно, им может стать Давид Белль – известный французский каскадер и лидер паркур-движения. Он консультировал разработчиков во время создания первой части игры.

В разработке Dying Light 2 Белль также принимает участие. Уже известно, что он подарил свою внешность одному из персонажей.

Трейлер Dying Light 2: Stay Human

Dying Light 2: Stay Human – подробней о сиквеле

Главным героем Dying Light 2 станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия развернутся спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование, новые виды зомби и карта в четыре раза больше, чем в оригинальной игре.

Напомним, что недавно релиз Dying Light 2: Stay Human перенесли с 7 декабря 2021 года на 4 февраля 2022 года. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Автор: Сергей Коршунов