Авторы показали первые рисунки и концепты.

Издательство Krafton, известное благодаря королевской битве PUBG, объявило о создании "корейской The Witcher". Игру под кодовым названием Project Windless именно так представили публике. Этот аналог "Ведьмака" разрабатывается по мотивам книжного цикла "Птица, которая пьет слезы".

Krafton запустила официальный сайт проекта, где можно почитать об источниках вдохновения авторов, а также посмотреть первые рисунки и концепты.

На изображениях представлены характерные персонажи, например, антропоморфный петух и дама с бледным лицом в черной одежде. Есть на картинках и классические азиатские пейзажи: храм на горе и город со зданиями, отсылающими к дальневосточной архитектуре. Хотя одно из поселений больше напоминает Европу эпохи позднего Средневековья.

Директор по дизайну Project Windless Иэн Маккейг высказался о первоисточнике игры: "Книга "Птица, которая пьет слезы" не похожа ни на одну из прочитанных мною фантастических историй, в ней по-новому исследуется человеческая природа. Это то, что привлекает меня больше всего. Это эпопея наравне с "Властелином колец" или "Дюной". Мир фэнтези свеж и проникновенен, в нем смешиваются традиционные архетипы с образами снов и кошмаров, которые совершенно оригинальны. В то время я работал над своими собственными проектами, и участие в этом проекте означало отложить их в сторону. Это должно было быть что-то невероятно особенное, чтобы я мог это сделать. Как оказалось, так оно и было".

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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