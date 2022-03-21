Игра создается на движке Unreal Engine 5.

В конце января CD Projekt RED анонсировала новую игру во вселенной "Ведьмака". Это будет ответвление от "Гвинта", которое проходит под кодовым названием Project Golden Nekker. Ранее CDPR также недвусмысленно намекала, что создает полноценное продолжение франшизы. А сейчас студия решила покончить с тайнами и официально представила полноценную новую часть "Ведьмака".

О проекте разработчики рассказали на официальном сайте. В заявлении CD Projekt RED сказано: "Мы рады сообщить, что следующая часть серии видеоигр The Witcher находится в разработке и начинает новую сагу для франшизы".

Сюжетных и геймплейных деталей проекта пока нет. CDPR лишь рассказала, что проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Польская студия заключила долгосрочное стратегическое партнерство с Epic Games. Оно касается не только лицензирования UE5, но и помощи в его разработке и усовершенствовании. Главная цель сотрудничества — адаптировать Unreal Engine 5 для игр в открытых мирах.

Проприетарный движок CDPR под названием REDengine по-прежнему будет использоваться. На нем создается грядущее расширение для Cyberpunk 2077.

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

Вас также могут заинтересовать новости: