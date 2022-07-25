Вероятно, пользователей ждет аналог The Frozen Wilds для первой части.

Horizon Forbidden West имеет все шансы получить дополнение. К такому выводу пришли пользователи, которые изучили аккаунт одной из актрис в Instagram.

Пегги Вриенс участвовала в захвате движений для главной героини игры — воительницы Элой. И судя по всему, она вернулась к этой работе. Девушка опубликовала в Instagram видео и фотографию. В коротком ролике она стоит в костюме для захвата движений, а надпись сверху гласит, что Вриенс подготовилась к новой сессии съемок.

А на изображении компанию актрисе составил Луис ван Бик. Он озвучил нескольких второстепенных персонажей в Horizon Forbidden West. Отсюда напрашивается вывод, что исполнители вернулись к своим ролям в работе над дополнением.

Напомним, первая часть серии тоже вышла в феврале и получила масштабное дополнение The Frozen Wilds спустя чуть более восьми месяцев. Поэтому в конце 2022 года или в начале 2023-го фанатов может ожидать новое приключение Элой.

Подробнее о Horizon Forbidden West

Это продолжение приключенческого экшена в открытом мире Horizon Zero Dawn.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, где человечество вернулось к первобытному строю, а хозяевами планеты стали роботизированные животные.

Главной героиней Forbidden West осталась охотница из племени Нора — Элой. Она отправилась на западное побережье бывших США и столкнулась там с новыми роботами и угрозами. Во второй части также появилась возможность исследовать подводное пространство и летать на глайдере.

Horizon Forbidden West вышла 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Игра получила 88 баллов от критиков и оценку 8 из 10 от пользователей.

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