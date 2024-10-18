Это будет научно-фантастический хоррор, действия которого происходят в Польше.

Прошлой ночью на презентации Xbox Partner Showcase была анонсирована новая игра от Bloober Team под названием Cronos: The New Dawn. Совсем недавно компания успешно выпустила в релиз Silent Hill 2 Remake.

Следующая игра от известной студии представляет собой sci-fi-хоррор от третьего лица, действие которого разворачивается в постапокалиптическом будущем, возникшем в результате катаклизма под названием Перемена. Главным героем станет Странник, агент таинственной организации "Союз", отправляющийся в Польшу 1980-х годов, чтобы найти и переместить сущности погибших людей во времени. Это уже не первая игра Bloober, действия которой происходят в Польше, прошлая оригинальная игра студии, The Medium, тоже переносила игрока в Восточную Европу конца 20-го века.

Разработчики обещают создать мрачный и опасный мир, где выживание будет зависеть от умения мгновенно адаптироваться и планировать свои действия. Игроку предстоит использовать футуристическое оружие, чтобы справиться с монстрами, населяющими руины бывшей человеческой цивилизации. Мир Cronos: The New Dawn будет сочетать в себе восточноевропейский брутализм и ретрофутуристические технологии, создавая атмосферу напряжения и мрака.

Релиз survival-хоррора запланирован на 2025 год и выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Напомним, что на той же Xbox Partner Showcase была анонсирована Subnautica 2, сиквел культового выживача. Разработчики обещают новую планету для исследований, обновлённые механики, а также кооператив на троих игроков.

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