Вместе с новостью, что "Ведьмак 4" вошёл в фазу активного производства, появляются новые слухи о возможном сюжете перезапуска.
Геймдиректор игр CD Projekt Себастьян Калемба опубликовал в своём X (бывший Twitter) необычную картинку, изображающую странные монеты, как на фото выше.
Один из фанатов на Reddit задался вопросом, что же это значит. Пользователи выдвигают теории, что это может быть связано с проклятием Чёрного Солнца, которому в литературной саге были подвержены Фалька и Ренфри Сорокопутка, а в игровой вселенной - Сианна из Туссента. Эта версия гласит, что сюжет игры может быть приквелом и развернуться во времена восстания Фальки.
Другая теория гласит, что это может быть намёком на Сопряжение Сфер, событие во вселенной "Ведьмака", при котором несколько миров слилось воедино, этот же катаклизм произошёл в финале The Witcher 3 на островах Скеллиге. В то же время тизер с ведьмачьим медальоном, погребённым под снег, и кодовое название Project Polaris явно намекает на северный и холодный сеттинг будущей игры.
Ранее директор CD Projekt RED рассказывал, что они пока не будут давать никакой определённой информации про "Ведьмак 4", а вместо этого будут раскидывать хлебные крошки, чтобы фанаты сами додумывали себе игру. Похоже, это один из примеров такой стратегии.
Ну, пока до решений загадок The Witcher 4 ещё далеко, можно посмотреть, что CDPR делает со своими уже вышедшими играми. Внезапное обновление для Cyberpunk 2077 привнесло в игру расширенную кастомизацию персонажа и машин.