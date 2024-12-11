Обновление 2.2 ну теперь точно последнее (наверное нет).

Вчера CD Projekt RED внезапно представила ещё один патч для Cyberpunk 2077. Это интересно, ведь в мае этого года компания заявила, что полностью прекращает поддержку игры и даже не собирается делать версию для PS5 Pro. Оказалось компания отдала обновления на аутсорс компании Virtuos Games, которая также занимается Metal Gear Solid Delta.

Апдейт 2.2 сфокусировался на кастомизации машин и главного героя. В обновлении появилось более 100 новых вариантов кастомизации Ви, вроде причёсок, татуировок, маникюра, пирсинга, имплантов и т.д. Также была улучшена система перекраски машины, теперь игрок может просканировать цвет любого транспорта в открытом мире и прямо на ходу перекрасить в него свою машину. Кроме того, перекраска позволяет сбросить с себя звёзды розыска полиции, прямо как в старых частях GTA.

Разработчики из CDPR не единожды заявляли, что Cyberpunk 2077 - это история про то, как две личности уживаются в одном теле. В обновлении 2.2 Джонни Сильверхенд будет иногда появлятся на пассажирском сидении машины Ви и комментировать езду игрока. При этом рокер не будет слишком навязчив, обещают разработчики. Он не будет появляться если Ви везёт пассажира или на задании, всего Джонни будет сопровождать игрока примерно 25% всех поездок в игре.

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Вот ещё некоторые изменения в патче 2.2 для Cyberpunk 2077:

Улучшения фоторежима: переделанный интерфейс, расширенные настройки освещения, свободная камера, возможность включить или выключить столкновение камеры с преградами

Снимки из фоторежима теперь сохраняются в галерею, их можно повесить в квартире Ви

Переработан рандомайзер в редакторе персонажей, теперь можно настроить шкалу силы рандома внешности Ви от "обычного" до "панка", это влияет на то, насколько неформально будет выглядеть герой. Также теперь можно сохранить какой-нибудь элемент внешности перед следующей круткой рандома.

Игроки уже нашли дополнительный квест, связанный с игрой Balatro, карточным рогаликом, который получил номинацию на "Игру года".

Много-много технических исправлений, про которые можно почитать здесь

Ранее мы рассказывали, что датамайнеры раскопали самый первый сценарий "Ведьмак 3", в котором Геральт должен был попасть в Найт Сити из Cyberpunk 2077.

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