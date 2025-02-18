Вырученные с конкурса деньги пойдут в детский благотворительный фонд.

Спустя почти семь лет после анонса The Elder Scrolls VI Bethesda принесла хоть какие-то новости по проекту.

Компания объявила благотворительный аукцион совместно с фондом Make-A-Wish Mid-Atlantic, который исполняет желание тяжелобольных детей. Победитель получит возможность создать NPC для TES 6, который позже появится в игре. Разумеется, для обычных игроков это доказательство, что игра не заброшена, а активно разрабатывается

Все вырученные деньги пойдут в фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic. Сейчас ставка на аукционе составляет 3 тысячи долларов.

Видео дня

На Reddit шутят, что победу нужно отдать пользователю Monsieur Dupond, который уже на протяжении более 2 тысяч дней ведёт дневник ожидания игры в комментариях под первым трейлером The Elder Scrolls VI.

Ранее мы рассказывали, что с момента выхода первого трейлера TES VI прошло уже столько же времени, сколько с релиза Skyrim до анонса TES VI.

Кроме того, надёжные источники сообщают, что в разработке находится ремейк TES IV: Oblivion. Переиздание могут анонсировать уже летом этого года.

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