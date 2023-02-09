При этом автор книжной саги не имеет никакого отношения к проекту.

Драма с бойкотом Hogwarts Legacy порой скатывается в сюрреализм. Активисты многие месяцы призывают бойкотировать игру в связи с высказываниями писательницы Джоан Роулинг о менструации у трансгендеров. На форуме ResetEra даже запретили обсуждение проекта и блокировали всех нарушителей этого правила. А недавно к протестам меньшинств присоединился один из разработчиков.

Паркер Хартцлер написал на личном аккаунте в Twitter, что участвовал в создании Hogwarts Legacy. Он был техником реального времени на съемочной площадке и помогал актерам захвата движений видеть их сцены в окружении. В качестве доказательства разработчик опубликовал скриншот с упоминанием своего имени в титрах. Затем он написал: "Я не буду покупать игру — это меньшее, что я могу сделать в качестве союзника".

Хартцлер попытался обосновать свою позицию: "Транссексуалы не заслуживают того, чтобы такие люди, как Джоан Кэтлин Роулинг, росли и процветали — любой импульс для неправильной стороны наносит ущерб обществу, которое я хотел бы видеть в будущем. Общество, где людей не дискриминируют за их пол, сексуальность или любую часть их личности".

Видео дня

При этом Хартцлер не упомянул несколько деталей. Avalanche Software неоднократно подтверждала, что Роулинг не участвовала в производстве игры, хоть она и базируется на вселенной писательницы. А еще разработчик решил не говорить о деньгах, полученных за работу над таким ненавистным ему проектом.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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