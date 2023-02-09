Узнаваемые помещения и дизайн замка почти не отличаются.

Hogwarts Legacy успела стать хитом, хотя полноценно еще даже не вышла. Пока доступ к игре есть только у владельцев Deluxe-издания, но по просмотрам на Twitch экшен-RPG уже находится в лидерах. На фоне популярности проекта журналисты IGN решили сравнить творение Avalanche Software и фильмы про "Гарри Поттера". Результат приятно удивил.

На видео, которое присутствует ниже, сначала показывается Хогвартс. Общий дизайн замка, острые шпили башен, оформление крыш и внутренний двор очень похожи между собой. А вот планировка отличается из-за разной демонстрации школы магии в экранизациях книг.

Зато внутренние помещение воссозданы один в один. Например, дизайн обеденной залы с первого взгляда отсылает к вселенной "Гарри Поттера". То же самое касается винтовых лестниц, картин на стенах в коридорах и факультетских комнат. Локации рядом с Хогвартсом похожи не меньше. Это заметно по домику Хагрида и полю для Квиддича.

Сравнение проводилось не только по внешнему виду окружения. Журналисты сопоставили троллей, фестралов, эльфов и прочих существ. Разница почти незаметна, что лишь в очередной раз подтверждает уважение Avalanche Software к первоисточнику.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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