Это поощряет плохую работу над проектом на стадии разработки, считает Колин Андерсон.

Сейчас невозможно представить, чтобы игра исправно работала "из коробки". Любой достаточно масштабный проект нуждается в доработках и исправлениях, которые авторы игр реализуют патчами. Но композитор и аудио-менеджер серии GTA, а сейчас разработчик игр Колин Андерсон очень недоволен такой практикой.

Об этом Андерсон заявил у себя в социальных сетях, когда GTA: San Andreas исполнилось 20 лет. Разработчик хотел бы вернуть старые времена, когда у студий не было возможности доделывать игру уже после релиза. Современный подход нормализует плохую работу разработчиков на основном этапе производства проекта, считает Колин:

"Как разработчик, я скучаю по временам, когда знаешь, что невозможно "исправить" игру после её релиза. Сегодняшняя практика "Патча нулевого дня" просто поощряет плохие методы разработки и управления, и это также ухудшает качество опыта самих игроков"

В одном из реплаев Андерсон сравнил разработку игр с записью музыки или производством фильмов, отметив, что там такая практика началась уже давно:"Все началось с музыкального 'мы исправим это в миксе', затем киношного 'мы исправим это на пост-продакшене', затем игрового 'мы исправим это в патче'".

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что создатель серии Stalker был удивлён таким тёплым приёмом Stalker 2 среди игроков, ведь разработчики выпустили игру недоделаной.

Вас также могут заинтересовать новости: