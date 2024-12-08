Тогда ещё не было ясно, что из себя представляет GTA, поэтому Sony заключила невероятную сделку.

Классические части GTA стали одними из самых успешных временных эксклюзивов Playstation. Как оказалось, Sony пришла к Rockstar с предложением эксклюзивности из-за страха перед грядущим релизом Xbox.

Бывший президент европейского подразделения Sony Computer Entertainment Крис Диринг рассказал изданию gamesindustry.biz, что компания очень переживала из-за новой консоли Microsoft, поэтому начала ходить по разработчикам и издательствам с предложением выпустить их проекты эксклюзивно для Playstation:

"Мы беспокоились из-за Xbox. В канун Рождества, когда Xbox и должен был выйти на рынок, мы обратились к нашим любимым сторонним издателям и разработчикам и спросили их: 'Как вы смотрите на то, чтобы заключить специальную сделку, если вы оставите свою игру следующего поколения на PlayStation эксклюзивной в течение двух лет?'.

Sony повезло заключить сделку с Rockstar Games и Take-Two Interactive о временной эксклюзивности их новой игры Grand Theft Auto 3 и трёх последующих частей серии. Тогда ещё не было ясно, что из себя будет представлять GTA 3, и, похоже, в Playstation тогда и подумать не могли, насколько выгодный договор они заключили: "Нам очень повезло. И, собственно, им тоже, потому что они получили скидку на роялти, которые они платили. Такие сделки не редкость в отраслях с платформами. В том числе и сегодня, когда речь идет о таких вещах, как социальные сети"

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Ранее бывший разработчик Rockstar рассказал, как компания дразнит и подогревает интерес к GTA 6 через намёки на скорый выход второго трейлера игры.

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