Однако Сталкер 2 всё же не стал таким, каким его задумывали создатели.

Stalker 2 стал самым ожидаемым сиквелом последних 15 лет, и, несмотря на техническое состояние проекта, игроки приняли второй Сталкер довольно тепло.

Создатель серии Евгений Григорович поговорил с изданием IGN о релизе Stalker 2. По словам разработчика, они ожидали меньших оценок, потому что понимали, что выпускают игру не готовой:

"Я ожидал, что успех будет гораздо меньше, чем тот, который мы получили от аудитории. Мы этого опасались. Мы понимали, что игра вышла не в идеальном виде, и мы хотели бы её доработать."

Григорович добавил, что в игре всё ещё есть баги, о которых игроки и не догадываются. Этот факт добавляет стресса разработчикам, ведь из-за этого им тяжело определить приоритет бага и с какой ошибкой потенциально могут столкнуться пользователи.

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Но, всё ещё, как творческая личность, Григорович хотел бы поднять оценки Stalker 2 ещё выше. Сейчас пользовательская оценка сиквела в Steam составляет 84% положительных отзывов. Разработчик хотел бы поднять это значение минимум до 90%: "Как творческие люди мы хотим получить достижение, например, сделать игру, которая понравилась 90% людям, не 85%, не 83%, не 86%. Мы хотим 90%. "Но 89 % тоже неплохо" - нет! 89% начинаются с восьми, а мы хотим начать с девяти. Я потратил шесть лет на это."

Ранее мы рассказывали, что фанаты сделали мод для Stalker 2, который повышает производительность игра на 25%.

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