Это было уморительно, но испортило веселье игрокам, вспоминает Сассер.

Спин-офф Battlefield с подзаголовком Hardline вышел в 2015 году. С того времени успела выйти уже не одна часть серии, но некоторые смелые идеи разработчики так и не смогли реализовать.

Разработчик Battlefield Hardline Тадеус Сассер рассказал изданию Videogamer, что в игру планировалось добавить сигвей в качестве транспорта на одной из карт мультиплеера, но это обернулось катастрофой.

Мы вынуждены были это вырезать, извините. Больше никаких сигвеев. У нас была карта торгового центра Black Friday, и на ней был сигвей. И нам пришлось его вырезать, потому что тестировщики катались на них вверх и вниз по эскалаторам и убивали всю команду.

По итогу вся игра на карте стала крутиться вокруг эскалаторов, превращая их в настоящую бойню. "Это было уморительно, но испортило веселье игрокам", вспоминает Сассер.

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Сассер рассказал, что Hardline вышла во времена, когда разработчики ещё не понимали, как поддерживать игры-сервисы. Сейчас бы Тадеус вместе с командой добавил сигвеи на ограниченное время в рамках какого-нибудь ивента, вроде Чёрной пятницы или Хэллоуина.

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