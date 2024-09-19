Журналист Том Хендерсон пообщался со своими источниками внутри Respawn Entertainment и разузнал много информации о новой части Battlefield. Напомним, что совсем недавно директор Respawn Винс Зампелла рассказал о сеттинге новой части серии.
Кампания игры происходит примерно в 2027-2030 годах. В центре конфликта - НАТО и частная военная компания. Игра похвастается разнообразностью локаций, действия будут происходить в США и на Гибралтаре.
На релизе в мультиплеере будут доступны 45 видов оружия, это вдвое больше чем в предыдущей игре серии, Battlefield 2042. По информации Хендерсона, на старте в игре будет 10 карт, при создании которых разработчики вдохновлялись Battlefield 1, 3 и 4.
Также существенно переработали систему разрушаемости. Теперь масштабы разрушений будут зависить от калибра оружия. Хендерсон сравнил новую систему с Rainbow Six: Siege.
Ещё журналист упомянул систему передвижения, выделив новую возможность поднимать и перетаскивать раненных игроков. По мнению Хендерсона, эта механика будет важной для режима Королевской Битвы, который также планируют добавить в игру.
Несмотря на такое количество планов, у игры всё ещё нет названия. Внутри студии сейчас идёт голосование за имя проекта. Варианты: Battlefield и Battlefield 6.
Тест новой Battlefield планируется на начало 2025 года. Хендерсон надеется, что Respawn реализует тестировку по системе CTE, которая использовалась для первой и четвёртой части. С её помощью игроки напрямую могли участвовать в разработке, предлагать и отбраковывать идеи развития игры.
Что мы знаем о новой Battlefield
- Сеттингом новой части выбрана современность
- Разработчики отказались от режима сражений на 128 человек.
- Разработчики отбросили систему специалистов, вернувшись к классам.
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