Эксклюзивной информацией поделился Том Хендерсон.

Журналист Том Хендерсон пообщался со своими источниками внутри Respawn Entertainment и разузнал много информации о новой части Battlefield. Напомним, что совсем недавно директор Respawn Винс Зампелла рассказал о сеттинге новой части серии.

Кампания игры происходит примерно в 2027-2030 годах. В центре конфликта - НАТО и частная военная компания. Игра похвастается разнообразностью локаций, действия будут происходить в США и на Гибралтаре.

На релизе в мультиплеере будут доступны 45 видов оружия, это вдвое больше чем в предыдущей игре серии, Battlefield 2042. По информации Хендерсона, на старте в игре будет 10 карт, при создании которых разработчики вдохновлялись Battlefield 1, 3 и 4.

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Также существенно переработали систему разрушаемости. Теперь масштабы разрушений будут зависить от калибра оружия. Хендерсон сравнил новую систему с Rainbow Six: Siege.

Ещё журналист упомянул систему передвижения, выделив новую возможность поднимать и перетаскивать раненных игроков. По мнению Хендерсона, эта механика будет важной для режима Королевской Битвы, который также планируют добавить в игру.

Несмотря на такое количество планов, у игры всё ещё нет названия. Внутри студии сейчас идёт голосование за имя проекта. Варианты: Battlefield и Battlefield 6.

Тест новой Battlefield планируется на начало 2025 года. Хендерсон надеется, что Respawn реализует тестировку по системе CTE, которая использовалась для первой и четвёртой части. С её помощью игроки напрямую могли участвовать в разработке, предлагать и отбраковывать идеи развития игры.

Что мы знаем о новой Battlefield