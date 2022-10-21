Разработчики показали, насколько красивыми будут локации в грядущем экшене.

Sony и Santa Monica Studio продолжают подогревать интерес игроков к релизу God of War Ragnarök. На этот раз создатели экшена поделились подборкой красочных скриншотов с демонстрацией скандинавских миров.

Изображения опубликовал творческий директор проекта Рафаэль Грассетти на личном аккаунте в Twitter.

Руководитель выложил шесть картинок с демонстрацией разных локаций. На картинках показана арена, окутанная льдами, руины дварфов, странное строение со столпом света и гигантские каменные глыбы на фоне зеленого свечения.

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Вероятнее всего, на скриншотах демонстрируются всякие места в Муспелльхейме, Йотунхейме, Ванахейме и Хельхейме. Ранее разработчики сообщали, что в сиквеле количество миров вырастет. Например, игроки посетят Свартальфахейм — родину дварфов. Он тоже демонстрируется на одном из свежих скриншотов.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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