Sony и Santa Monica Studio продолжают подогревать интерес игроков к релизу God of War Ragnarök. На этот раз создатели экшена поделились подборкой красочных скриншотов с демонстрацией скандинавских миров.
Изображения опубликовал творческий директор проекта Рафаэль Грассетти на личном аккаунте в Twitter.
Руководитель выложил шесть картинок с демонстрацией разных локаций. На картинках показана арена, окутанная льдами, руины дварфов, странное строение со столпом света и гигантские каменные глыбы на фоне зеленого свечения.
Вероятнее всего, на скриншотах демонстрируются всякие места в Муспелльхейме, Йотунхейме, Ванахейме и Хельхейме. Ранее разработчики сообщали, что в сиквеле количество миров вырастет. Например, игроки посетят Свартальфахейм — родину дварфов. Он тоже демонстрируется на одном из свежих скриншотов.
God of War Ragnarök — основные подробности
- Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.
- По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.
- Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.
- В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.
- God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.