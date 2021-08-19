В студии Blue Box над игрой работает всего 10 человек, и они никак не связаны с Хидео Кодзимой.

Разработчики таинственного хоррора Abandoned прервали молчание и дали интервью сразу нескольким изданиям. Хасан Кахраман, руководитель студии Blue Box решил не только напомнить, что никак не связан с японским геймдизайнером Хидео Кодзимой, но и рассказать новые подробности о предстоящей игре.

В интервью изданию New Musical Express Хасан подчеркнул, что Abandoned – это не Metal Gear и не Silent Hill. Загадочная игра от Blue Box будет в жанре шутера с элементами хоррора и симулятора выживания. А загадочный человек с повязкой на глазу, размытое фото которого авторы публиковали ранее, это главный антагонист игры.

Полноценный трейлер Abandoned выйдет "очень скоро", а вот демонстрации геймплея придется подождать несколько месяцев. Разработчики также планируют выпустить небольшую демоверсию в приложении Abandoned Realtime Experience для PS5, но точных дат релиза пока нет.

К слову, о премьере тизера Abandoned в специальном приложении на PS5 Хасан высказался следующим образом:

"Это была катастрофа", – заявил глава Blue Box.

В день премьеры тизера разработчики столкнулись с проблемами, из-за которых не могли выпустить патч для приложения. В итоге тизер на PS5 появился спустя 3 дня после заявленной даты. К тому же, это был ролик длинной всего в несколько секунд, который сами разработчики опубликовали в твиттере до предполагаемой премьеры. Таким образом на Blue Box обрушилась новая волна критики.

Читайте также"Все это время брошенными были мы сами": как в Сети отреагировали на провальную премьеру тизера Abandoned

Хасан рассказал, что после премьеры чувствует себя подавленным. Он не спит и не ест, и разработчику обидно, что люди считают его мошенником.

Глава Blue Box даже задумался о том, чтобы немного изменить маркетинговую стратегию игры. Вся шумиха вокруг Abandoned началась с твита разработчиков о новом названии: "Угадайте название: Abandoned = Первая буква S… последняя буква L". Так в Сети решили, что это Silent Hill, а над проектом работает Хидео Кодзима, который уже проворачивал трюк с подставными студиями во время анонсов Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и Silent Hills. Подробней об этом читайте в нашем материале.

После Blue Box опубликовала размытое изображение человека с повязкой на глазу, из-за чего все решили, что это намек на Metal Gear. И вот теперь в интервью NME Хасан признал, что "это была большая ошибка". По словам разработчика, они размыли изображение, потому что хотели удивить людей в дальнейшем. Однако игроки все поняли неправильно. Кахраман заявил, что больше они так делать не будут.

Вчера руководитель Blue Box дал еще одно интервью, на этот раз изданию IGN. В нем Хасан Кахраман попытался развеять негативные слухи вокруг студии. В Сети изучили деятельность компании и выяснилось, что за время своего существования Blue Box анонсировала 5 игр. Часть из них так и не вышли, а некоторые были очень быстро сняты с продаж. Геймеры решили, что Blue Box мошенники, а Хасан заявил, что их игры просто не нашли свою аудитории.

К тому же Кахраман рассказал, насколько маленькой является студия Blue Box. Первое время в команде было всего 2 человека – сам Хасан и его друг. Сейчас в команде 10 сотрудников, а если считать фрилансеров и работников студий на аутсорсе, то 50 человек.

Игру The Haunting: Blood Water Curse, которую Blue Box убрали из раннего доступа в Steam, планируют доделать. Этим займутся друзья разработчиков из студии CreateQ. Эту игру выпустят через несколько месяцев одновременно с геймплейным трейлером Abandoned. The Haunting будут раздавать бесплатно.

По поводу провала с тизером Abandoned на PS5 Хасан объяснил, что из-за проблем с движком Unreal Engine 5, на котором создается игра, пришлось сократить ролик с 30 секунд до 4-5 секунд.

"Мы маленькая студия, и мы впервые вышли на мировой уровень. У нас нет опыта в маркетинге и PR. Облажаться в этом случае легко", – резюмировал Хасан Кахраман.

Напомним, что по заявлениям разработчиков, релиз Abandoned состоится в 2022 году эксклюзивно на PS5.

Автор: Сергей Коршунов