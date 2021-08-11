Вот так пользователи восприняли отмененную в последний момент премьеру / фото reddit.com

Вчера в 22:00 по киевскому времени должна была состояться премьера тизера загадочной игры Abandoned от студии Blue Box. Однако в последний момент у разработчиков возникла проблема, и ролик не показали.

Вокруг проекта Abandoned витает множество слухов о том, что в разработке замешан создатель Death Stranding и Metal Gear Хидео Кодзима. У пользователей есть две основные теории – одни считают, что так Кодзима хочет анонсировать новую часть хоррора Silent Hill, другие думают, что это новая игра в серии Metal Gear Solid. Официально разработчики говорили, что Кодзима не имеет к их проекту никакого отношения, но в то же время, сами неоднократно подпитывали безумные теории.

И вот вчера в специальном приложении Abandoned Realtime Experience для PlayStation 5 должен был выйти тизер. За 20 минут до презентации разработчики даже решили подогреть аудиторию, опубликовав несколько секунд из предстоящей игры, со словами: "Вы готовы?".

Однако в назначенное время тизер не вышел. Игроки начали забрасывать разработчиков скриншотами из приложения, которое вместо демонстрации ролика предлагало пользователям зайти немного позже.

Вот такую надпись вместо тизера увидели все, кто ждал Abandoned / фото twitter.com/reddeadrevenge2

Одним из тех, кто ждал тизера, был и Сюхэй Ёсида – глава PlayStation Indies, инди-направления PlayStation. Не дождавшись премьеры, Сюхэй отправился играть в Genshin Impact и постить оттуда скриншоты. А разработчики Abandoned тем временем сообщили неутешительную новость – возникли технические неполадки.

Перед премьерой возникли проблемы с установкой патча / фото twitter.com/BBGameStudios

"Возникла техническая проблема с выпуском патча. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее как можно быстрее. Просим прощения за неудобства", – написали Blue Box в Твиттере.

Разработчики добавили, что сообщат, как только проблема будет решена, но через 2 часа объявили, что все еще работают над устранением неполадок.

Таким образом тизер, который должен был пролить свет на проект, так и не вышел. И это с учетом того, что ранее студия уже дважды переносила демонстрацию ролика.

Разочарованные пользователи накинулись на студию с критикой.

"Теперь я очень надеюсь, что у вас в руках нет Silent Hill или чего-то серьезного. Вы показали всем, что вы несерьезная компания. Это непрофессионально", – написал один из пользователей.

Пользователи обыграли классический мем из "Звездных войн" / фото twitter.com/BT_BlackThunder

Другие заметили, что вместо отдельного приложения для трейлера, разработчики могли бы просто загрузить ролик на YouTube.

Игроки посоветовали лайфхак – опубликовать тизер на YouTube / фото twitter.com/Doonishsan

Некоторые заметили иронию в случившемся: "Все это время брошенными (Abandoned на английском) были мы сами". А были и такие, кто решил, что это была задумка авторов – заставить зрителей почувствовать себя брошенными.

Некоторые вот так переделали логотип Blue Box / скриншот

Интересно, что некоторые стримеры рассчитывали на то, что тизер Abandoned будет интерактивным, и в него можно будет сыграть. Они запустили прямые трансляции на YouTube, однако вынуждены были показывать только меню консоли. Некоторые все же не растерялись, и решили продемонстрировать рекордно быстрые спидраны Abandoned. Они запускали приложение и останавливали таймер, когда оно предлагало "зайти немного позже".

Но большинство все же негативно отреагировало на неудачную премьеру, обвиняя Хасана Кахрамана, главу Blue Box, обыгрывая знаменитую сцену с Кирком в фильме "Звездный путь 2: Гнев Хана".

Впрочем, сам руководитель Blue Box никак не прокомментировал ситуацию. На момент написания заметки разработчики не исправили проблемы с установкой патча, и не объявили новую дату презентации.

Автор: Сергей Коршунов