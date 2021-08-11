Разработчики спровоцировали большой ажиотаж вокруг игры, но в назначенное время не смогли установить патч, и презентация не состоялась.

Вчера в 22:00 по киевскому времени должна была состояться премьера тизера загадочной игры Abandoned от студии Blue Box. Однако в последний момент у разработчиков возникла проблема, и ролик не показали.

Вокруг проекта Abandoned витает множество слухов о том, что в разработке замешан создатель Death Stranding и Metal Gear Хидео Кодзима. У пользователей есть две основные теории – одни считают, что так Кодзима хочет анонсировать новую часть хоррора Silent Hill, другие думают, что это новая игра в серии Metal Gear Solid. Официально разработчики говорили, что Кодзима не имеет к их проекту никакого отношения, но в то же время, сами неоднократно подпитывали безумные теории.

И вот вчера в специальном приложении Abandoned Realtime Experience для PlayStation 5 должен был выйти тизер. За 20 минут до презентации разработчики даже решили подогреть аудиторию, опубликовав несколько секунд из предстоящей игры, со словами: "Вы готовы?".

Однако в назначенное время тизер не вышел. Игроки начали забрасывать разработчиков скриншотами из приложения, которое вместо демонстрации ролика предлагало пользователям зайти немного позже.

Одним из тех, кто ждал тизера, был и Сюхэй Ёсида – глава PlayStation Indies, инди-направления PlayStation. Не дождавшись премьеры, Сюхэй отправился играть в Genshin Impact и постить оттуда скриншоты. А разработчики Abandoned тем временем сообщили неутешительную новость – возникли технические неполадки.

"Возникла техническая проблема с выпуском патча. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее как можно быстрее. Просим прощения за неудобства", – написали Blue Box в Твиттере.

Разработчики добавили, что сообщат, как только проблема будет решена, но через 2 часа объявили, что все еще работают над устранением неполадок.

Таким образом тизер, который должен был пролить свет на проект, так и не вышел. И это с учетом того, что ранее студия уже дважды переносила демонстрацию ролика.

Разочарованные пользователи накинулись на студию с критикой.

"Теперь я очень надеюсь, что у вас в руках нет Silent Hill или чего-то серьезного. Вы показали всем, что вы несерьезная компания. Это непрофессионально", – написал один из пользователей.

Другие заметили, что вместо отдельного приложения для трейлера, разработчики могли бы просто загрузить ролик на YouTube.

Некоторые заметили иронию в случившемся: "Все это время брошенными (Abandoned на английском) были мы сами". А были и такие, кто решил, что это была задумка авторов – заставить зрителей почувствовать себя брошенными.

Интересно, что некоторые стримеры рассчитывали на то, что тизер Abandoned будет интерактивным, и в него можно будет сыграть. Они запустили прямые трансляции на YouTube, однако вынуждены были показывать только меню консоли. Некоторые все же не растерялись, и решили продемонстрировать рекордно быстрые спидраны Abandoned. Они запускали приложение и останавливали таймер, когда оно предлагало "зайти немного позже".

— Rex Sterling (@RexSterlingD2K) August 10, 2021

Но большинство все же негативно отреагировало на неудачную премьеру, обвиняя Хасана Кахрамана, главу Blue Box, обыгрывая знаменитую сцену с Кирком в фильме "Звездный путь 2: Гнев Хана".

Впрочем, сам руководитель Blue Box никак не прокомментировал ситуацию. На момент написания заметки разработчики не исправили проблемы с установкой патча, и не объявили новую дату презентации.

Автор: Сергей Коршунов