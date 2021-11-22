Следующий раз игру покажут в 2022 году, но выйдет она еще нескоро.

В честь выхода последних эпизодов анимационного сериала "Аркейн" студия Riot Games выпустила дневник разработчиков Project L. Это кодовое название файтинга по League of Legends, который немного напоминает Mortal Kombat. Ролик содержит первые геймплейные кадры игры, а также разговоры разработчиков о ее создании.

Project L отметится сражениями с участием четырех героев. Каждый из пользователей будет выбирать команду из двух бойцов и менять их во время драки. Это позволит проводить эффективные комбинации ударов. Например, в свежем видео показывается, как Экко смог подбросить Джинкс в воздух. Затем его заменила Ари, которая начала наносить серии стремительных ударов ногами и своими магическими шарами. При этом враг ничего не мог сделать, пока не опустился на землю.

Что еще известно о Project L

Бойцами в игре станут чемпионы из League of Legends. В новом ролике показали четырех из них. Компанию уже упомянутым Экко, Ари и Джинкс составил Дариус со своим топором и возможностью притягивать противников.

Project L будет включать локальные и многопользовательские бои. Как и в случае с Valorant, разработчики уделяют много внимания сетевому коду, чтобы минимизировать задержки в управлении персонажем.

Следующая геймплейная демонстрация файтинга появится в 2022 году. А вот релиз состоится еще нескоро. Наверняка раньше середины 2023-го Project L можно не ждать.

Автор: Назар Степорук