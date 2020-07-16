В PS Store с огромной скидкой отдают Far Cry 5

Стандартную версию игры можно приобрести со скидкой в 86%.

Игра Far Cry 5 от Ubisoft стала предложением недели в PlayStation Store.

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До 23 июля в магазине стандартную версию игры можно приобрести за 265,86 грн (скидка 86%), а сезонный пропуск с тремя сюжетными дополнениями - за 329,67 грн (скидка 67%).

Far Cry 5 - игра в жанре шутера от первого лица и action-adventure, разработанная студией Ubisoft Montreal и изданная компанией Ubisoft. Является пятой основной игрой из одноименной серии игр.

Действие игры происходит в округе Хоуп, штат Монтана, и повествует о противостоянии помощника шерифа и культа судного дня под названием "Врата Эдема". Far Cry 5 была выпущена в 2018 году на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала распродажа игр студии Ubisoft. Акция продлится до 23 июля.

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