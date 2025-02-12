Valve удалила из Steam игру с вирусом и предупредила игроков, которые её запускали

Игра с вредоносным ПО была обычным симулятором выживания в пиратском сеттинге.

На прошлой неделе в Steam вышла игра под названием PirateFi, неприметный симулятор выживания в пиратском сеттинге с возможностью рыбачить и строить своё поселение. Но 10 февраля Valve удалила проект с платформы, а всем игрокам, которые запускали игру, были отправлены письма с предупреждением.

Оказалось, что в PirateFi был зашит троян, который, скорее всего, попал на компьютеры всех игроков. Valve рекомендует пострадавшим проверить свою систему антивирусом, а в крайнем случае и вовсе полностью переустановить операционную систему.

"Разработчик этой игры загрузил в Steam билд, содержащий подозрительное вредоносное программное обеспечение. Вы играли в PirateFi в Steam, пока этот билд был активен, поэтому вполне вероятно, что эти вредоносные файлы запустились на вашем компьютере".

Разумеется, что все игры, выходящие в Steam, проходят проверку антивирусом, но любая система даёт брешь.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 вошла в топ-50 самых популярных игр в Steam за всю историю платформы. Одновременный онлайн игры превысил 250 тысяч человек.

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