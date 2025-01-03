У художницы закончился контракт с Valve.

Маскот всех последних распродаж Steam - розововолосая девушка Steam Delivery Girl больше не появится в магазине. У художницы истёк годовой контракт с Valve.

Об этом сообщила автор маскота, художница из Чили под ником Nemu. Она рассказала, что была очень удивлена, когда такая большая компания как Valve пришла к ней с предложением нарисовать символ целого магазина.

Nemu очень долго думала над маскотом, художница хотела, чтобы он отражал чувство радости от покупки новой игры, а также репрезентовал её родину, Чили. Nemu вспомнила как на одной из прошлых распродаж её друг подарил ей несколько игр, именно вот эти чувства от подарка и легли в основу образа Steam Delivery Girl.

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Под конец Nemu поблагодарила сообщество за такой тёплый приём её работы, вспомнив все фанатские арты, мемы и приятные слова:

"Спасибо всем за потрясающий отклик! Это был один из самых плодотворных проектов в моей жизни!"

Пост с прощанием Steam Delivery Girl набрал в X (бывший Twitter) миллион просмотров и почти 500 комментариев со скринами профилей Steam, где на фоне и аватарках красуется маскот Nemu.

Ранее мы рассказывали, что в Steam подвели итоги пользовательского голосования за лучшие игры 2024 года. Игрой года по мнению игроков стал Black Myth: Wukong.

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