В худшем случае, ждать придется полгода.

Компания Sony представит уменьшенную Slim-версию PlayStation 5 уже в этом году, а не в следующем, как считалось ранее. Об этом сообщил портал IGN, ссылаясь на материалы судебного дела Федеральной торговой комиссии США (FTC) против слияния Microsoft и Activision Blizzard.

В документе было замечено следующее утверждение: "Консоль Xbox Series X продается на $50 дешевле, чем Nintendo Switch OLED. Sony также предложит менее дорогую версию PlayStation – PlayStation Slim – за $399,99, которая, как ожидается, выйдет в 2023 году".

Также в документе говорится, что Sony "в настоящее время предлагает две разные версии PlayStation 5 – одну с проигрывателем Blu-Ray для физических носителей (стандартную) и одну без (цифровую) – и ожидается выпуск дополнительных дифференцированных версий Pro и Slim в ближайшем будущем".

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Предполагается, что в 2024 году Sony вовсе перестанет выпускать существующие версии PlayStation 5. Таким образом модель Slim заменит на рынке Digital Edition, а неанонсированная версия Pro станет альтернативой базовой PlayStation 5 с дисководом.

Новая Sony PS5 Slim в 2023: что известно

Обновленная консоль не будет отличаться по характеристикам от предыдущих ревизий. Она получит немного измененный дизайн, а главным нововведением станет наличие съемного дисковода с подключением через порт USB Type-C на задней панели.

По слухам Sony будет продавать сразу несколько комплектов – просто консоль без дисковода, бандл с консолью и дисководом, а также просто дисковод. Таким образом, в случае поломки дисковода, нет необходимости покупать совершенно новую консоль.

Съемный дисковод сделает консоль желанным продуктом как для геймеров, предпочитающих физические издания, так и для тех, кто выбирает цифровые версии игр.

Sony еще официально не подтверждала факт существования PS5 Slim. Однако тот факт, что его конкуренты знают и считают необходимым упомянуть PS5 Slim в юридических документах, говорит о том, что консоль уже на подходе.

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