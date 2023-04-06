До релиза осталось полтора года.

Недавно проверенный инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно делился правдивыми секретными сведениями, написал материал о Q Lite — новой портативной консоли Sony. В публикации он мельком отметил одну важную деталь. Информатор указал сроки выхода PlayStation 5 Pro.

По данным Хендерсона, консоль появится на полках магазинов в праздничный период 2024 года. Это промежуток с середины ноября до конца декабря, когда граждане США активно закупаются товарами. Они готовят подарки друг другу и в целом охотнее тратят деньги. В бизнесе указанный период считается наиболее удачным для выпуска разной продукции на рынок.

Перед выходом PS5 Pro состоится релиз еще двух игровых консолей от Sony. Первой будет PlayStation 5 со съемным дисководом. Согласно предыдущим сообщениям от инсайдеров, приставка появится осенью 2023 года примерно в одно время с Marvel's Spider-Man 2. А вторая консоль — это Q Lite, которая выйдет немного позже.

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Что известно о PlayStation 5 Pro

В марте текущего года Хендерсон подтвердил, что приставка находится в разработке. Однако источники инсайдера ничего не сообщили о спецификациях.

Инсайдер Tez2, который специализируется на играх Rockstar Games, утверждал, что до конца 2022 года студии должны были получить комплекты разработчиков Pro-версии PS5.

В мае на одной из конференций компания TCL Technology рассказала о релизе новых консолей Sony и Microsoft в 2023-2024 году. Они будут оснащены графическим процессором RX7700XT.

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