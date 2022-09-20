Выпустить устройство компания планирует в сентябре 2024-го.

Инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно публиковал правдивые данные о PlayStation задолго до официальных сообщений от Sony, рассказал о планах японского платформодержателя по выпуску новой ревизии консоли PS5 – со съемным дисководом

В производство консоль поступит в середине 2023 финансового года, а на полках магазинов ее можно будет найти в сентябре 2024-го, сообщил инсадер в материале для портала Insider Gaming.

Известно, что консоль не будет отличаться по характеристикам от предыдущих ревизий. Единственное нововведение – съемный дисковод с подключением через порт USB-C на задней панели.

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При этом отмечается, что продавать Sony будет сразу несколько комплектов – просто консоль без дисковода, бандл с консолью и дисководом, а также просто дисковод. Таким образом, в случае поломки последней, нет необходимости покупать совершенно новую консоль.

В заключение Хендерсон добавил, что хоть новый съемный дисковод является портативным, он не испортит эстетику PS5, а, наоборот, будет гармонировать с ней.

Напомним, в конец августа Sony начала продавать новую ревизию PlayStation 5, ставшую на 200 г легче версии 2021 года и на 500 грамм легче оригинальной модели. Теперь консоль имеет такую же массу, как и оригинальная цифровая версия – 3,9 кг.

А меж тем Sony готовится к выпуску гарнитуры виртуальной реальности нового поколения PlayStation VR2. Устройство появится на полках магазинов в начале 2023 года.

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