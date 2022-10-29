Фанаты одиночных приключений будут расстроены.

Похоже, Ubisoft решила сделать упор на развитие серии Assassin's Creed. В начале сентября на мероприятии Ubisoft Forward французское издательство представило сразу четыре новые части франшизы. А в свежем финансовом отчете компания упомянула о пятой игре.

Проект проходит под кодовым названием Project Invictus. Он описывается, как "самостоятельный" продукт, призванный вернуть многопользовательский опыт в серию Assassin's Creed. Кто разрабатывает игру, и какая историческая эпоха ждет пользователей, неизвестно. Ubisoft решила пока не делиться деталями.

Project Invictus станет частью Assassin's Creed Infinity — платформы-хаба, с помощью которой будет открываться доступ к новым играм в серии. Стоит также упомянуть, что это первый полностью многопользовательский проект во франшизе. Однако элементы мультиплеера появятся и в других частях, например, в Codename: Red и Codename: Hexe.

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Какие игры в серии Assassin's Creed создаются

Mirage с Басимом из Valhalla в главной роли. События разворачиваются в Багдаде IX века. Сюжет покажет, как протагонист прошел путь от уличного вора до настоящего ассасина. Геймплей вдохновлен ранними частями франшизы и делает упор на стелс.

Codename: Red отправит пользователей в феодальную Японию. Созданием игры руководит Жонатан Дюмон в подразделении Ubisoft Quebec. Разработчики обещают представить эволюцию RPG в открытом мире.

Codename: Hexe разрабатывается в Ubisoft Montreal, а режиссером назначили Клинта Хокинга. Журналисты ранее сообщили, что это будет самая мрачная часть серии. Она посвящена охоте на ведьм в период распада Священной Римской империи.

Codename: Jade — крупнобюджетная условно-бесплатная RPG для мобильных платформ. Проект покажет Древний Китай и в нем впервые в серии можно будет создать своего персонажа.

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