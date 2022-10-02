У главного героя игры Басима будут психические проблемы.

Ubisoft поделилась свежей порцией подробностей Assassin's Creed Mirage. Разработчики рассказали о характере и психических проблемах главного героя, а также затронули тему мифологии в грядущей игре.

Сведения поступили от творческого директора Ubisoft Bordeaux Жана-Люка Салы, который дал интервью авторам YouTube-канала Access the Animus.

"В начале он [Басим] слишком самоуверен. Он немного дерзок. Он уличный вор. Он гангстер. Помимо своего мастерства, он также обнаруживает, что у него есть проблемы — психические проблемы и сомнения в том, кто он на самом деле, и это конфликт внутри сюжета. Его жизнь будет немного сложной", — заявил Сала.

Отдельно творческий директор затронул мифологический аспект игры. По его словам, Assassin's Creed Mirage будет более приземленной. Проект напоминает ранние части франшизы в плане сеттинга и настроения.

"Исторический антураж, более приземленный, меньше мифологии. Это попытка вспомнить и отметить то, что мы любили, и что является частью коллективной памяти о том, что такое AC", — добавил Сала.

Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

Вас также могут заинтересовать новости: