Есть вероятность, что сразу на релизе будет более слабая и мощная консоль по аналогии с Xbox Series S|X.

После анонса PS5 Pro начали появляться разговоры о следующем поколении. Reuters сообщал, что Intel претендовала на разработку чипа для PS6, но Sony выбрала AMD, а теперь надежный инсайдер KeplerL2 заявляет, что Sony может разрабатывать сразу два процессора для PS6.

Пока непонятно, зачем это нужно. Есть две версии:

Сразу на релизе будет более слабая и мощная консоль. Как это было с Xbox Series S|X.

Компания может выпустить обычную стационарную и портативную консоль.

По мнению источников, второй сценарий кажется более вероятным. Для выхода на рынок портативных консолей – сейчас лучшее время. Nintendo и Valve со своими Switch и Steam Deck доказали, что спрос на портативный гейминг есть. Да и геймеры давно ждут анонса полноценной портативной PlayStation.

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К тому же, Microsoft, по слухам, готовит портативный Xbox. Причем у компании уже якобы есть работающие прототипы – то есть запускающих игры локально, а не через стриминг, как у PlayStation Portal. И Sony придется на это чем-то отвечать.

До релиза PS6 еще спокойно может пройти три или даже четыре года. Среди особенностей нового поколения называют полноценную поддержку работы с трассировкой лучей и трассировкой путей, а также продвинутые возможности для работы с искусственным интеллектом.

По слухам, Microsoft выпустит новое поколение Xbox на год-два раньше Sony, чтобы повторить успех Xbox 360. Вдобавок ранний выход приведет к тому, что на момент выхода PS6 Microsoft сможет снизить цену на новую консоль, чтобы поддерживать конкурентоспособность.

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