В ближайшее время Sony представит новую консоль публике.

Компания Sony уже запустила производство консоли нового поколения – PlayStation 5.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил сотрудник Bloomberg Такаши Мотидзуки.

По словам Мотидзуки, из-за того, что массовое производство PlayStation 5 уже началось, появился риск утечки фотографий с реальным дизайном консоли в сеть. Именно поэтому Sony больше не станет откладывать официальную презентацию и покажет PS5 публике в ближайшее время.

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Кроме того, журналисты Eurogamer, VentureBeat и других игровых изданий на днях сообщили, что официально консоль покажут в начале июня. Наиболее вероятная дата презентации PlayStation 5 – 3 июня.

Точно известно, что 2 июня появится информация об играх для PS5. В этот день выйдет свежий номер журнала PlayStation: The Official Magazine, в котором расскажут о 38 играх для консоли нового поколения от Sony.

Сама же PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года.

Согласно данным Bloomberg, стартовая стоимость новой консоли от Sony составит 499-549 долларов. Высокая цена связана с высоким спросом на дорогие комплектующие. Однако в Sony еще не приняли окончательного решения относительно стоимости консоли. Как и на старте PS3, компания может продавать PlayStation 5 себе в убыток, чтобы активнее наполнить пользовательскую базу. А потерю прибыли можно будет компенсировать сервисами PS Plus и PS Now, а также продажами консолей текущего поколения – PS4 и PS4 Pro.

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