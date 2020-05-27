На следующей неделе станет известно о 38 играх для PlayStation 5

Об играх для консоли нового поколения расскажет официальный журнал PlayStation.

На следующей неделе, 2 июня, станет известно о 38 играх, которые выйдут на консоли нового поколения – PlayStation 5.

Соответствующая информация появится в июньском номере официального журнала PlayStation.

Согласно опубликованной обложке, в журнале помимо информации также будут представлены скриншоты новых игр. Кроме того, в PlayStation: The Official Magazine появятся подробности об экшене Assassin's Creed Valhalla, который выйдет на консоли нового поколения.

Напомним, недавно глава компании Sony, Кенитиро Йосида, подтвердил, что вскоре будет представлена «убедительная линейка» новых игр для консоли PlayStation 5. Первые геймплейные кадры с PS5 были продемонстрированы на презентации нового игрового движка Unreal Engine 5.

Демо Unreal Engine 5 на консоли PlayStation 5

PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года. Согласно сообщению Bloomberg, стартовая стоимость новой консоли от Sony составит 499-549 долларов. Высокая цена связана с высоким спросом на дорогие комплектующие. Однако в Sony еще не приняли окончательного решения относительно стоимости консоли. Как и на старте PS3, компания может продавать PlayStation 5 себе в убыток, чтобы активнее наполнить пользовательскую базу. А потерю прибыли можно будет компенсировать сервисами PS Plus и PS Now, а также продажами консолей текущего поколения – PS4 и PS4 Pro.

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