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Презентация PlayStation 5 состоится 3 июня - СМИ

18:21, 27 мая 2020
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Ряд СМИ подтверждил информацию о презентации новой консоли / playstation.com

Об этом на своей странице в Twitter сообщил сотрудник Bloomberg и бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер.

Журналист предупредил, что мероприятие могут перенести из-за пандемии коронавируса. Однако это маловероятно.

Ранее на дату презентации намекал редактор Eurogamer Том Филлипс, а позже эту информации подтвердил сотрудник VentureBeat Джефф Грабб.

Напомним, ранее стало известно, что 2 июня в новом выпуске журнала PlayStation: The Official Magazine расскажут о 38 новых играх для PlyStation 5. Сама консоль поступит в продажу в конце 2020 года. Согласно данным Bloomberg, стартовая стоимость новой консоли от Sony составит 499-549 долларов. Высокая цена связана с высоким спросом на дорогие комплектующие. Однако в Sony еще не приняли окончательного решения относительно стоимости консоли. Как и на старте PS3, компания может продавать PlayStation 5 себе в убыток, чтобы активнее наполнить пользовательскую базу. А потерю прибыли можно будет компенсировать сервисами PS Plus и PS Now, а также продажами консолей текущего поколения – PS4 и PS4 Pro.

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Теги: #PlayStation