Это должен быть "старомодный геймер, отвергнутый родителями".

Британская фирма OPSYS, занимающаяся производством компьютеров открыла вакансию геймера. Главная задача нового сотрудника – играть в игры на ПК компании.

Как говорится в вакансии на сайте OPSYS, зарплата такого сотрудника составит 30 тысяч фунтов стерлингов в год ($41 тысяча).

"Нам нужен серьезный игрок, который проводит больше времени в самих играх, чем в комментариях более серьезных игроков. Обычный, старомодный, отвергнутый родителями, с глазами, налитыми кровью", – сообщили в компании.

Кандидат на эту должность должен быть харизматичным и разбираться в игровых мемах.

Все желающие получить эту работу должны снять 60-секундный ролик, в котором нужно рассказать почему OPSYS должна нанять именно вас. Видео можно выложить на YouTube, Instagram или Twitter. Главное – поставить хэштег OPSYSDreamJob.

По большей части данная вакансия выглядит, как PR-акция, в чем признаются и сами сотрудники OPSYS.

"Вместо того, чтобы платить рекламной компании 30 тысяч фунтов стерлингов за продвижение самых мощных компьютеров в мире, мы даем вам 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы вы могли играть в игры", – говорится в описании вакансии.

Все видео-заявки компания будет принимать до 9 апреля. После начнется отбор кандидатов и собеседования. А уже 1 августа 2021 года сотрудника примут на работу.

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Автор: Сергей Коршунов